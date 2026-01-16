En un comunicado, la Policía de la Provincia de Neuquén informó que dejaron sin efecto la Alerta Nati por la desaparición del bebé que se había ausentado junto con su madre. En la publicación realizada en redes sociales destacaron que quedó sin efecto su búsqueda y retención.

Desde la fuerza no aclararon en qué circunstancias se había dado la desaparición, los únicos datos compartidos fueron las características físicas del menor además de su fotografía y que estaría en compañía de su madre. Tampoco se conoció cómo se pudo dar con el niño para dar por finalizada la búsqueda.

La búsqueda estuvo a cargo de la Superintendencia de Seguridad, y por el momento el caso está bajo investigación del Juzgado de Familia. La información se mantiene bajo un estricto hermetismo para resguardar la identidad del menor.