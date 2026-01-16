¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 16 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Desaparición y misterio

Apareció el bebé de un año que era buscado en Neuquén

La Policía de Neuquén dejó sin efecto la Alerta Nati que había emitido este jueves.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Viernes, 16 de enero de 2026 a las 20:21
PUBLICIDAD
Por el momento el caso está bajo investigación del Juzgado de Familia

En un comunicado, la Policía de la Provincia de Neuquén informó que dejaron sin efecto la Alerta Nati por la desaparición del bebé que se había ausentado junto con su madre. En la publicación realizada en redes sociales destacaron que quedó sin efecto su búsqueda y retención.

Desde la fuerza no aclararon en qué circunstancias se había dado la desaparición, los únicos datos compartidos fueron las características físicas del menor además de su fotografía y que estaría en compañía de su madre. Tampoco se conoció cómo se pudo dar con el niño para dar por finalizada la búsqueda.

La búsqueda estuvo a cargo de la Superintendencia de Seguridad, y por el momento el caso está bajo investigación del Juzgado de Familia. La información se mantiene bajo un estricto hermetismo para resguardar la identidad del menor.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD