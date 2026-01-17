La División Estafas y Otras Defraudaciones investiga una presunta maniobra de estafa en grado de tentativa detectada en el Hospital Castro Rendón.

De acuerdo con las denuncias recibidas, personas se habrían presentado en el establecimiento sin autorización institucional, manifestando representar a una supuesta fundación vinculada a campañas solidarias. En ese contexto, habrían solicitado datos personales a trabajadores y personas presentes, entregando folletería y realizando otras acciones destinadas a generar confianza.

A partir de las tareas investigativas, se logró identificar a personas presuntamente vinculadas al hecho y se llevaron adelante diligencias de allanamiento, procediéndose al secuestro de documentación, material gráfico, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance de la maniobra y el posible uso de la información recabada. La Policía del Neuquén recuerda a la comunidad la importancia de verificar la legitimidad de campañas solidarias y evitar brindar datos personales ante requerimientos no autorizados.