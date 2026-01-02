La investigación por la presunta circulación de cocaína adulterada en la ciudad de Neuquén avanza con nuevos elementos que refuerzan la gravedad del caso. En las últimas horas, se confirmó que una de las muestras secuestradas contenía Levamisol, un medicamento antiparasitario de uso veterinario, utilizado como sustancia de corte en estupefacientes.

El dato surge de los análisis solicitados por la fiscal de Narcocriminalidad, Silvia Moreira, en el marco de una causa que se inició tras una alerta sanitaria emitida por el sistema de Salud provincial, ante la sospecha de que estaba circulando droga adulterada en la capital neuquina y zonas aledañas.

La pesquisa permitió identificar cuatro puntos de venta distintos, donde se realizaron allanamientos simultáneos y se secuestraron drogas y otros elementos considerados de interés para la causa. Fue en uno de esos domicilios —donde una de las personas que sobrevivió habría adquirido la sustancia— que los estudios revelaron la presencia del fármaco veterinario.

Los análisis fueron realizados por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y confirmaron que la cocaína estaba cortada con Levamisol, una sustancia que puede provocar efectos adversos severos en la salud humana.

Si bien el hallazgo se incorporó como una de las líneas centrales de la investigación, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que por el momento no existe una vinculación directa entre esta adulteración y los fallecimientos registrados, aunque la causa sigue en pleno desarrollo.

Ampliación de la investigación y alerta sanitaria

Tras conocerse los resultados, la fiscal Moreira dispuso ampliar el oficio judicial respecto de las muestras biológicas incorporadas al expediente y notificó a las autoridades sanitarias. En ese contexto, el Departamento de Antinarcóticos de la Policía se encargó del traslado de las muestras a un laboratorio especializado que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde se realizarán estudios complementarios.

El Levamisol es una sustancia que, por su apariencia similar a la cocaína, suele utilizarse como corte para aumentar el volumen del producto. Sin embargo, su consumo puede generar graves complicaciones, entre ellas alteraciones inmunológicas y otros cuadros clínicos de riesgo.

La investigación continúa abierta con el objetivo de determinar responsabilidades, establecer el alcance real de la adulteración y avanzar tanto sobre la comercialización de estupefacientes como sobre las condiciones en las que la droga era distribuida en la región.

Mientras tanto, el caso mantiene en alerta a los sistemas judicial y sanitario de la provincia, ante un fenómeno que vuelve a poner en primer plano los riesgos letales del narcotráfico y la adulteración de sustancias en Neuquén.