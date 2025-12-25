El Ministerio de Salud de Neuquén informó este jueves una nueva muerte vinculada al consumo de cocaína presuntamente adulterada en la capital provincial. La víctima es un hombre de 33 años que falleció luego de permanecer internado en estado crítico.

El hecho se registró durante la mañana, cuando el paciente fue trasladado a las 8.05 en ambulancia desde el Hospital Heller al Hospital Provincial Neuquén (HPN), tras presentar un cuadro de extrema gravedad.

Traslado de urgencia y paro cardiorrespiratorio

Según los testimonios recabados, el hombre fue encontrado en la vía pública consumiendo alcohol y con referencias de consumo previo de cocaína. En primera instancia, fue llevado en taxi al Hospital Heller, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio.

El personal médico logró reanimarlo y dispuso su derivación de urgencia al Hospital Castro Rendón. Allí evolucionó con un cuadro de shock refractario, que derivó finalmente en su fallecimiento.

Intervención de la fiscalía y protocolos activados

El caso quedó inmediatamente en manos de la Justicia, con intervención de la fiscalía y la policía provincial. Desde el Sistema Público de Salud se activaron los protocolos sanitarios y judiciales correspondientes y se mantiene una investigación interinstitucional en curso.

Sin declaraciones oficiales adicionales

Desde el Ministerio de Salud se informó que no se brindarán declaraciones sobre los casos en investigación para no entorpecer el proceso judicial. Las autoridades sanitarias indicaron que cualquier información relevante será comunicada por los canales oficiales.

Llamado urgente a la población

Las autoridades reiteraron un pedido de extrema precaución y solicitaron evitar el consumo de sustancias, especialmente ante la sospecha de circulación de cocaína adulterada en Neuquén capital y zonas aledañas.

Se recomienda que cualquier persona que haya consumido y presente síntomas no habituales concurra de inmediato al hospital o centro de salud más cercano.

Apoyo y asistencia en salud mental

El Sistema Público de Salud de Neuquén recordó que las personas con consumos problemáticos cuentan con asistencia gratuita y confidencial en hospitales, centros de salud y unidades de salud mental de toda la provincia.

Líneas de ayuda disponibles