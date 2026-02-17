La Policía de Río Negro lanzó un pedido urgente de colaboración para dar con el paradero de Santiago Agustín Alonzo, de 26 años, quien fue visto por última vez el sábado por la tarde en cercanías de la Ruta Nacional 22, en General Roca. La denuncia fue radicada por su madre en la Comisaría Quinta y activó actuaciones judiciales por presunta desaparición de persona.

El caso comenzó a tomar forma en la madrugada del domingo, cuando la madre del joven, domiciliada en Las Grutas, se presentó en la dependencia policial. Según relató, su hijo había sido dejado alrededor de las 17:30 sobre la Ruta 22, cerca de la firma Moño Azul, y desde ese momento no volvió a comunicarse con la familia. La situación encendió las alarmas y derivó en la apertura de una investigación.

De acuerdo a la información aportada, Santiago vestía una remera roja o bordó al momento de ser visto por última vez. Es de tez blanca y tiene domicilio en General Roca. Estos datos fueron difundidos para facilitar la búsqueda y permitir que cualquier persona que lo haya visto pueda aportar información.

La madre también señaló un detalle clave: fue el padre del joven quien lo dejó en la ruta para continuar viaje hacia Añelo, en la provincia de Neuquén. Ese último contacto es el punto de partida de la investigación y la línea temporal que la Policía intenta reconstruir.

Desde la fuerza se solicita a la comunidad que, ante cualquier información sobre el paradero de Santiago, se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana o al número 101. La búsqueda se mantiene activa y cada dato puede ser determinante para esclarecer qué ocurrió desde el momento en que el joven quedó en la ruta hasta hoy.