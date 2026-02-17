El mensaje de Rolando Figueroa por la muerte de Hugo Righetti, histórico dirigente del MPN

En las últimas horas se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Hugo Righetti, histórico dirigente y militante del Movimiento Popular Neuquino (MPN), a los 69 años. Fue concejal de Neuquén capital por dicho partido y su último puesto en la función pública fue como director de la empresa Hidrocarburos Sociedad Anónima (HIDENESA).

El gobernador Rolando Figueroa dejó su mensaje en redes sociales: “Se va un hombre que honró su camino con gran compromiso, dejando una huella en quienes lo conocimos y compartimos su tarea. Agradezco su apoyo y el compromiso con el que siempre asumió cada responsabilidad”.

Y agregó: “Acompaño con cariño a su familia y seres queridos en este momento de dolor”.

Juan Peláez, exsecretario de Industria de la Provincia y extitular de la Unión Cívica Radical de Neuquén, manifestó: “Se fue un tipo afable, militante de sus ideas, querido por muchos y respetado por todos. Mis condolencias a su familia y sus seres queridos”.

Por su parte Zulma Reina, vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura neuquina, comentó: “Lamento profundamente el fallecimiento de Hugo Righetti. Siempre lo recordaré por su permanente compromiso social. A Leticia, a sus hijos y nietos, todo mi cariño y acompañamiento en este momento de dolor. Rezo por su descanso en paz”.

Finalmente Ernesto Novoa, diputado provincial y presidente de la bancada Comunidad, indicó al respecto: “Con profundo pesar despedimos a Hugo Righetti, exconcejal de Neuquén capital y dirigente histórico del MPN, quien dedicó su vida al servicio público y al compromiso político. Acompaño a su familia y seres queridos en este difícil momento. Su trayectoria deja una huella en la vida institucional de nuestra provincia”.



