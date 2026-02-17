¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 17 de Febrero, Neuquén, Argentina
PROFUNDO PESAR

El mensaje de Rolando Figueroa por la muerte de Hugo Righetti, histórico dirigente del MPN

El Gobernador dejó un mensaje en redes sociales tras conocerse la noticia del fallecimiento del exconcejal capitalino del Movimiento Popular Neuquino. Qué dijo.

Por Redacción

Martes, 17 de febrero de 2026 a las 09:26
En las últimas horas se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Hugo Righetti, histórico dirigente y militante del Movimiento Popular Neuquino (MPN), a los 69 años. Fue concejal de Neuquén capital por dicho partido y su último puesto en la función pública fue como director de la empresa Hidrocarburos Sociedad Anónima (HIDENESA).

El gobernador Rolando Figueroa dejó su mensaje en redes sociales: “Se va un hombre que honró su camino con gran compromiso, dejando una huella en quienes lo conocimos y compartimos su tarea. Agradezco su apoyo y el compromiso con el que siempre asumió cada responsabilidad”.

Y agregó: “Acompaño con cariño a su familia y seres queridos en este momento de dolor”.

Juan Peláez, exsecretario de Industria de la Provincia y extitular de la Unión Cívica Radical de Neuquén, manifestó: “Se fue un tipo afable, militante de sus ideas, querido por muchos y respetado por todos. Mis condolencias a su familia y sus seres queridos”.

Por su parte Zulma Reina, vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura neuquina, comentó: “Lamento profundamente el fallecimiento de Hugo Righetti. Siempre lo recordaré por su permanente compromiso social. A Leticia, a sus hijos y nietos, todo mi cariño y acompañamiento en este momento de dolor. Rezo por su descanso en paz”.

Finalmente Ernesto Novoa, diputado provincial y presidente de la bancada Comunidad, indicó al respecto: “Con profundo pesar despedimos a Hugo Righetti, exconcejal de Neuquén capital y dirigente histórico del MPN, quien dedicó su vida al servicio público y al compromiso político. Acompaño a su familia y seres queridos en este difícil momento. Su trayectoria deja una huella en la vida institucional de nuestra provincia”.


 

