Martes 17 de Febrero, Neuquén, Argentina
Accidente con suerte

Iban de vacaciones en moto y se despistaron en la Ruta 237: la mujer que viajaba como acompañante terminó en el hospital

El siniestro ocurrió durante el fin de semana largo de Carnaval, en una jornada marcada por el intenso movimiento turístico hacia la cordillera. La mujer fue asistida por Bomberos Voluntarios y trasladada al hospital local.

Por Redacción

Martes, 17 de febrero de 2026 a las 09:50
Gentileza Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila

Un accidente, afortunadamente sin víctimas fatales, ocurrió este lunes por la tarde sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1437, en pleno fin de semana largo de Carnaval. En las rutas de la región se observó un flujo de circulación mayor al habitual, con numerosos turistas en tránsito rumbo a distintos destinos cordilleranos.

El incidente involucró a una motocicleta que terminó despistando, lo que motivó la rápida intervención de Bomberos Voluntarios y una ambulancia. La mujer que viajaba como acompañante sufrió lesiones y fue trasladada al hospital local para su atención, mientras que el conductor no presentó heridas.

Durante estos días, muchas personas se movilizan para descansar y disfrutar de los paisajes y la tranquilidad que ofrece la cordillera neuquina. Tras asistir a la víctima y asegurar el sector, los equipos de emergencia dieron por finalizado el operativo, mientras las autoridades buscan establecer las causas del hecho.

