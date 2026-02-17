Un accidente, afortunadamente sin víctimas fatales, ocurrió este lunes por la tarde sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1437, en pleno fin de semana largo de Carnaval. En las rutas de la región se observó un flujo de circulación mayor al habitual, con numerosos turistas en tránsito rumbo a distintos destinos cordilleranos.

El incidente involucró a una motocicleta que terminó despistando, lo que motivó la rápida intervención de Bomberos Voluntarios y una ambulancia. La mujer que viajaba como acompañante sufrió lesiones y fue trasladada al hospital local para su atención, mientras que el conductor no presentó heridas.

Durante estos días, muchas personas se movilizan para descansar y disfrutar de los paisajes y la tranquilidad que ofrece la cordillera neuquina. Tras asistir a la víctima y asegurar el sector, los equipos de emergencia dieron por finalizado el operativo, mientras las autoridades buscan establecer las causas del hecho.