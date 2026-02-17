El paso de Bad Bunny por la Argentina fue un verdadero fenómeno. Con tres fechas completamente agotadas en el Estadio Monumental, el artista reunió a más de 80 mil personas por noche y convirtió sus shows en el gran evento del fin de semana. El puertorriqueño no solo brilló sobre el escenario, sino que también protagonizó momentos que dieron que hablar dentro y fuera del recital.

Durante su estadía, el cantante visitó “La Casita”, recibió a invitados nacionales e internacionales y hasta fue visto cenando con su ex pareja, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales. Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó después del último show, cuando el club le entregó un obsequio muy especial que rápidamente se volvió viral.

Como marca la tradición con las grandes figuras que se presentan en el estadio, River Plate le regaló a Bad Bunny una camiseta personalizada. En la espalda se pudo leer “Benito”, su verdadero nombre, junto al número 94. Un detalle que llamó la atención, ya que la mayoría de los artistas suele optar por el icónico número 10.

El significado del 94 no es casual: se trata del año de nacimiento del cantante. Con este gesto, el artista dejó en claro su identidad y celebró sus raíces en un estadio histórico del fútbol argentino. La imagen recorrió las redes sociales en cuestión de minutos y fue celebrada por fanáticos tanto del músico como del club.

Desde la cuenta oficial de River Plate acompañaron la foto con un mensaje que emocionó a sus seguidores: “De Puerto Rico a Núñez. ¡Bienvenido a casa!”. La publicación superó los 600 mil “me gusta” y acumuló más de cinco mil comentarios en apenas 24 horas, demostrando el impacto que generó el encuentro.

Entre los comentarios destacados apareció el del futbolista Ramiro Funes Mori, quien no dudó en sumarse a la celebración virtual. La interacción entre figuras del deporte y la música reforzó el carácter internacional del evento y el alcance global del artista.

Así, Bad Bunny se despidió del país con un recuerdo imborrable y un guiño especial al club millonario. Su paso por el Estadio Monumental no solo dejó récords de asistencia, sino también una postal que une música y fútbol en una misma imagen cargada de significado.