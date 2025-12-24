La investigación por la presunta circulación de cocaína adulterada en Neuquén avanza en medio de indignación, alarma social y fuerte preocupación, luego de que dos personas murieran tras consumir estupefacientes presuntamente adulterados, y otra resultó gravemente afectada.

El caso se activó el 16 de diciembre, cuando el Ministerio de Salud provincial emitió una alerta tras detectar síntomas inusuales en personas que habían consumido droga. A partir de ese aviso, el Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, con intervención del Ministerio Público Fiscal, puso en marcha una pesquisa urgente que ya arrojó los primeros resultados concretos.

Barrios bajo la lupa: dónde se habría comprado la droga

Según la información oficial recolectada durante la investigación, la sustancia que habría consumido una de las víctimas fatales, un joven de 23 años, fue adquirida en el barrio 7 de Mayo, en el sector conocido como “El Nido”.

Con ese dato, la Policía identificó tres viviendas presuntamente vinculadas a la comercialización de estupefacientes, que fueron allanadas en las últimas horas. En esos procedimientos secuestraron distintas sustancias y demoraron a cinco hombres de entre 18 y 30 años, todos puestos a disposición de la Justicia.

En paralelo, la investigación sobre otra de las personas afectadas, de 29 años, permitió establecer que la droga habría sido comprada en un domicilio del barrio Almafuerte. Allí se realizó un allanamiento en el que se secuestró cocaína y se demoró a una pareja, integrada por un hombre de 38 años y una mujer de 35.

Qué secuestraron en los allanamientos

De acuerdo a la gacetilla policial, los operativos permitieron incautar:

87,5 gramos de clorhidrato de cocaína

53 gramos de clorhidrato de cocaína en otro procedimiento

1,39 gramos de cannabis sativa

Dos plantas de cannabis

20 gramos de hongos presuntamente alucinógenos

Otros elementos considerados de interés para la causa

Todo el material quedó bajo custodia judicial y será sometido a peritajes.

“Todavía no se puede asegurar que haya sido cocaína adulterada”

En diálogo con AM550, el jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, comisario mayor Nelson Peralta, remarcó que la investigación sigue en curso y que aún hay aspectos clave por confirmar.

“Lo único que encontramos es el lugar donde dos de esas tres personas aparentemente fueron a comprar y todavía no se puede asegurar que haya sido cocaína adulterada la que fue secuestrada, aún falta analizarla”.

Peralta también confirmó el saldo trágico que disparó la causa:

“En un principio hubo dos personas fallecidas y un tercero en estado crítico, ese tercero se le dio el alta porque mejoró”.

Demorados, notificados y una causa abierta

Por el momento, hay una persona demorada y cuatro notificadas de la causa, mientras continúan los análisis de laboratorio para determinar qué sustancia se vendió realmente y si existe un vínculo directo entre lo secuestrado y las muertes registradas.

