La noticia se conoció durante la madrugada y generó impacto inmediato. Alberto Samid, empresario conocido como el “rey de la carne”, fue internado de urgencia en Punta del Este tras sufrir una complicación de salud. Lo que comenzó como un cuadro aparentemente controlado derivó en una situación más delicada con el correr de las horas.

Alberto Samid ingresó inicialmente a un centro médico de la ciudad uruguaya por una infección urinaria. Sin embargo, según informó su entorno, el cuadro evolucionó de manera inesperada y obligó a intensificar los cuidados. El empresario permanece hospitalizado bajo seguimiento clínico mientras los médicos evalúan su evolución.

Su esposa, Marisa Scarafía, fue quien brindó detalles a través de un mensaje público en la red social X. “Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es pero es muy peligroso ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, explicó.

El parte difundido por la familia menciona valores muy bajos en estudios hematológicos, lo que incrementó la preocupación. La detección de un virus en sangre y la caída de plaquetas y glóbulos blancos motivaron una vigilancia más estricta dentro del hospital donde Alberto Samid permanece internado.

Ante ese escenario, Marisa Scarafía también solicitó colaboración para concretar un traslado aéreo hacia la Argentina. “Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario. Por eso le pido encarecidamente al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, expresó en el mismo comunicado.

El pedido incluyó un llamado a quienes mantienen cercanía con el empresario y a quienes siguen su trayectoria pública. La publicación generó miles de reacciones y mensajes de apoyo, reflejando la inquietud que despertó el estado de salud de Alberto Samid.

Por ahora, Alberto Samid continúa internado en Punta del Este mientras se gestiona la posibilidad de un traslado sanitario. La evolución del cuadro y la respuesta al tratamiento serán determinantes para definir los próximos pasos médicos en medio de una situación que mantiene en alerta a su entorno más cercano.