Las estafas vinculadas a señas de alquileres volvieron a encender las alarmas. Desde el Departamento de Delitos Económicos confirmaron que, en lo que va del año, se registraron varios casos de personas que transfirieron dinero por viviendas que nunca existieron o que no estaban en alquiler.

En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera por AM550, el jefe de la División Estafas y otras Defraudaciones, Gerardo Sanzana, advirtió que los delincuentes utilizan principalmente redes sociales y plataformas de mensajería para captar víctimas.

“Durante este período hemos registrado varios casos de personas que fueron atacadas por delincuentes con la modalidad de señas de alquileres. Prometen inmuebles por redes sociales, piden una suma de dinero y cuando la víctima llega al lugar, el departamento no existe o no está en alquiler”, explicó.

Según detalló, muchas víctimas transfieren entre 100.000 y 200.000 pesos sin verificar previamente la existencia real del inmueble.

Operan desde otras provincias e incluso cárceles

El funcionario señaló que no se trata de hechos aislados. En varios casos, las investigaciones detectaron que los estafadores operan desde otras provincias como Santa Fe, Buenos Aires o La Rioja, e incluso desde unidades penales.

“Muchas veces son personas que no están en la provincia. Hemos tenido casos donde logramos desbaratar bandas que operaban desde cárceles. Se valen de fotografías reales de viviendas y publican falsos avisos para captar a quienes necesitan alquilar”, indicó.

Las maniobras se realizan a través de teléfonos con características locales o mediante WhatsApp. Luego, solicitan transferencias a billeteras virtuales o cuentas bancarias, lo que dificulta rastrear el dinero, ya que suele moverse rápidamente entre múltiples cuentas.

La modalidad: fotos reales y precios tentadores

Los delincuentes suelen tomar imágenes de casas o departamentos reales publicadas en internet y las reutilizan para crear anuncios falsos. También se aprovechan de precios llamativamente bajos para generar urgencia en los interesados.

“Las personas se dejan tentar por valores muy accesibles y no verifican si el inmueble existe. Hacen la transferencia y después pierden todo contacto con el estafador”, remarcó Sanzana.

Incluso se han registrado situaciones en las que las víctimas llegan con sus pertenencias a viviendas donde nunca hubo un alquiler disponible, generando conflictos con los verdaderos propietarios.

Recomendaciones para no caer en la estafa

Desde la División Estafas insistieron en la importancia de tomar recaudos antes de transferir dinero. Entre las principales recomendaciones, destacaron:

Verificar la existencia real del inmueble antes de pagar.

No transferir dinero sin haber visitado el lugar o sin un contacto confiable.

Desconfiar de precios demasiado bajos.

Solicitar videollamadas o comprobaciones del domicilio.

Evitar operaciones apresuradas.

Consultar con autoridades o conocidos en la ciudad donde se alquilará.

“Lo principal es no hacer transferencias sin verificar. Hay que tomarse el tiempo necesario y no actuar con apuro”, subrayó el jefe policial.

Dónde denunciar o pedir asesoramiento

Ante dudas o sospechas, la Policía recomendó acercarse al Departamento de Delitos Económicos, ubicado en Ministro González 370, donde funciona la División Estafas y otras Defraudaciones.

“Allí contamos con personal especializado para orientar a la ciudadanía. Si alguien fue víctima o tiene dudas, puede acercarse para recibir asesoramiento”, indicó Sanzana.

Las autoridades remarcaron que, ante el crecimiento de este tipo de engaños, la prevención es clave. “Cuidarse y verificar antes de pagar puede evitar pérdidas económicas y situaciones traumáticas”, concluyeron.