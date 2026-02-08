Terminó otra noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia y el cierre lo hace No Te Va A Gustar. Pasadas las 23 finalizó La Beriso y el predio comenzó a palpitar la llegada de los uruguayos que ya se han presentado en este escenario.

Con Kapanga, La Bersuit y La Beriso, el cierre de la noche rockera lo hace la banda de Uruguay con un show de más de una hora y media y con los hits más conocidos y para un ambiente familiar y de amigos que llegó al predio temprano.

Desde la Municipalidad de Neuquén confirmaron que la Isla 132 vibró ante una multitud de 410 mil personas, que colmaron cada rincón del predio disfrutando del tercer día del festival.

La banda uruguaya demostró por qué es una de las más convocantes del rock latinoamericano, desplegando hits que mantuvieron miles de personas cantando al unísono, y amalgamando diversas generaciones con sus grandes clásicos.

Bajo el cielo estrellado neuquino, La Beriso ya había hecho lo suyo protagonizando uno de los momentos más emotivos de la velada. La banda platense desplegó toda su potencia rockera y resonó profundamente en el público patagónico. Kapanga subió las revoluciones a las 20:55 con su rock festivo inconfundible. “El Mono” y su banda convirtieron el campo en una fiesta gigante.

Minutos antes de las 20, y con la luz del día aún siendo la protagonista, Bersuit Vergarabat desató la locura total. Comodines apareció apenas unos minutos después de las 19 y sacó varias cartas bajo la manga una conexión genuina con el público que coreó cada estribillo.

El festival continuará este domingo con una jornada que promete seguir haciendo historia en la capital neuquina. El line up del último día augura superar todos los récords de asistencia: Trueno cerrará la 13º edición, pero antes convocarán miles de personas Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi; y los dos ganadores del Pre Confluencia: Ninio Condenado y Magdalena Vitale.

Sobre No Te Va A Gustar

La banda se formó en Montevideo en 1994. Arrancaron mezclando rock, ska y reggae, y con los años fueron sumando influencias de murga, candombe, folk y pop.

El líder y principal compositor es Emiliano Brancciari y sus letras ya son una marca de identidad. A lo largo de su carrera pasaron de tocar en bares chicos a llenar estadios y festivales en Uruguay, Argentina y gran parte de América Latina, además de girar por Europa.

Discos clave como Solo de noche, Este fuerte viento que sopla, El calor del pleno invierno y Luz los consolidaron como una de las bandas más importantes del rock rioplatense. Sus letras hablan de amor, amistad, política, identidad y experiencias personales.