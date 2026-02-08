La Amistad de Cipolletti buscará este domingo en su cancha de Naciones Unidas y 15 Bis en la zona de chacras de la ciudad rionegrina, llegar a dónde nunca pudo en el Torneo Regional Federal Amateur. El equipo valletano recibirá a Boxing de Río Gallegos en la final de vuelta de la zona patagónica.

El ganador de este cruce de la región más austral del certamen 2025/2026 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se cruzará a partido único en cancha neutral a designar el domingo 15 ante FADEP de Russell, club mendocino del departamento de Maipú que este sábado se impuso por 3 a 0 a Sportivo Estudiantes de San Luis como locales y se adjudicó la zona Cuyo.

El empate 2 a 2 en la ida como visitante lo dejó bien posicionado para la revancha de este domingo, que se juegará a las 17 con el arbitraje del bahiense, que dirige para la Liga de Río Colorado, Juan Ignacio Nebbietti.

El equipo rionegrino llegó dos veces a esta instancia, pero nunca pudo superarla. En 2022, con Gustavo Noto de técnico, perdió con Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. En 2025, con el Jorge "Pulpo" Lencina como entrenador cayó con la CAI (Comisión de Actividades Infantiles), ambos equipos de Comodoro Rivadavia.

Por su parte, Boxing sí pudo jugar una final por el ascenso en 2019 pero no pudo contra Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

El gol del zaguero Juan Celaya sobre la hora, que les permitió a los cipoleños rescatar un empate sobre la hora

En el duelo de ida, La Amistad pegó primero con el gol de Santiago Gómez y los de Río Gallegos lo dieron vuelta con uno de Marcelo Rodríguez y otro de Facundo Erramuspe. Cuando parecía que era triunfo para el local, Juan Celaya lo igualó de cabeza en un córner y dejó al equipo cipoleño en una posición inmejorable.

El desarrollo puede ser muy distinto al de los primeros 90’ ya que se pasará del césped sintético del club santacruceño al natural que presenta La Amistad, en un campo de juego con mayores dimensiones y una tarde que se anuncia agobiante con una temperatura dentro del terreno de juego estará cerca de los 45 grados.

Boxing no podrá contar con su capitán, Julio Lezcano, que llegó a la quinta amarilla. Los dirigidos por Alfredo Tizza recuperan a Ariel González que cumplió su fecha de suspensión. El entrenador mendocino deberá decidir si lo vuelve a poner como lateral izquierdo o mantiene a Nehuén García, de buena actuación, en esa posición.