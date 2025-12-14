Un vehículo protagonizó un vuelco esta mañana de domingo en la Ruta Provincial 43, en cercanía a la localidad del norte neuquino Las Ovejas. Se trata de una camioneta Eco Sport gris que quedó cabeza abajo en la banquina de la calzada.

La Policía trabaja en el lugar ya que aún se desconoce cómo fue la mecánica del accidente. Resguardaron la zona para realizar las diligencias y por el momento no se sabe si hay heridos ni cuántos ocupantes iban en el rodado.

Aunque no se informó sobre interrupciones del tránsito en el sector, se recomienda circular con precaución por la presencia de policía.

Noticia en desarrollo