Domingo 14 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Con las manos vacías

El dolor de Gustavo Costas post derrota: "Quedo en deuda"

El DT de Racing habló post partido, no respondió preguntas, pero sí dejó un claro mensaje para el pueblo académico.

Por Pablo Chagumil
Domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 13:16
EL DT se mostró visiblemente dolido por la derrota

Estudiantes se quedó con el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Pincha superó en los penales a Racing en Santiago del Estero. Post derrota, Gustavo Costas habló y sostuvo “Venía a ganar no a competir… me quedo en deuda”

 La Academia estuvo a pocos minutos de quedarse con el título luego del gol de “Maravilla” Martínez, pero en el final del partido Carillo lo igualó para el león, y en los penales fue mejor el equipo de La Plata, que se quedó con la corona y el pasaje a la Copa Libertadores. Racing jugará Sudamericana.

Sin responder preguntas y dejando un claro mensaje, Costas se mostró dolido por la derrota. "Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca, agradecer a este grupo que dejó todo como en todos los partidos. Hasta pienso que merecimos ganar, pero el fútbol es así y no lo supimos mantener” remarcando que el grupo estuvo a la altura luego de una agitada temporada.

Por otro lado, resaltó que merecieron algo más como grupo, y al mismo tiempo felicitó a Estudiantes, sin sacarle méritos a su victoria “Felicitar a Estudiantes por el logro. Es un excelente equipo. Recibieron muchos golpes e igual se levantaron”.

Antes de retirarse, dejó un mensaje al hincha “Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante. Pienso que podríamos haber llegado a ganar algo más. Yo dije que venía a ganar y no a competir… me quedo en deuda”.

Racing termina el año en el plano local sin títulos, logró la recopa sudamericana, y llegó a semifinales de la Copa Libertadores. Al estar enfocado en la competencia internacional, descuidó el local y si bien tuvo una buena remontada en el final, apenas logró meterse en Sudamericana.

