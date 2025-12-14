Estudiantes se quedó con el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Pincha superó en los penales a Racing en Santiago del Estero. Post derrota, Gustavo Costas habló y sostuvo “Venía a ganar no a competir… me quedo en deuda”

La Academia estuvo a pocos minutos de quedarse con el título luego del gol de “Maravilla” Martínez, pero en el final del partido Carillo lo igualó para el león, y en los penales fue mejor el equipo de La Plata, que se quedó con la corona y el pasaje a la Copa Libertadores. Racing jugará Sudamericana.

Sin responder preguntas y dejando un claro mensaje, Costas se mostró dolido por la derrota. "Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca, agradecer a este grupo que dejó todo como en todos los partidos. Hasta pienso que merecimos ganar, pero el fútbol es así y no lo supimos mantener” remarcando que el grupo estuvo a la altura luego de una agitada temporada.

Por otro lado, resaltó que merecieron algo más como grupo, y al mismo tiempo felicitó a Estudiantes, sin sacarle méritos a su victoria “Felicitar a Estudiantes por el logro. Es un excelente equipo. Recibieron muchos golpes e igual se levantaron”.

Antes de retirarse, dejó un mensaje al hincha “Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante. Pienso que podríamos haber llegado a ganar algo más. Yo dije que venía a ganar y no a competir… me quedo en deuda”.

Racing termina el año en el plano local sin títulos, logró la recopa sudamericana, y llegó a semifinales de la Copa Libertadores. Al estar enfocado en la competencia internacional, descuidó el local y si bien tuvo una buena remontada en el final, apenas logró meterse en Sudamericana.