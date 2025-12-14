La Policía de Río Negro concretó la detención de una mujer con pedido de captura por una causa de estafa en Neuquén. El operativo fue en Viedma, con participación del personal de la Comisaría 1° de Viedma, en conjunto con la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).

La detención fue este viernes alrededor de las 10, cuando los efectivos realizaban tareas de prevención e identificación de personas en las inmediaciones de las calles Laprida y Belgrano de la localidad rionegrina. Destacaron que allí observaron a una mujer en actitud sospechosa.

Tras verificar sus datos en el sistema de Emergencias 911, se confirmó que sobre la mujer de 34 años, pesaba un pedido de captura vinculado a un oficio judicial de Neuquén por un legajo relacionado con el delito de estafa.

Por esta causa fue trasladada a la unidad policial quedando a disposición de la Justicia.