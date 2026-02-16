Pasadas las 17 de este lunes feriado un Volkswagen Gol rojo con tres ocupantes volcó en Ruta 51, en la zona de Lindero Atravesado y acceso a PAE. En el vehículo viajaban un hombre de 61 años, otro de 36 y una mujer, todos domiciliados en Neuquén Capital.

Aún se investigan las causas por las cuales el vehículo se salió de la cinta asfáltica y volcó sobre la banquina. Tras el vuelco, el rodado terminó apoyado sobre sus cuatro ruedas y con importantes daños en el techo y el parabrisas. Los tres ocupantes resultaron con cortes e incrustación de vidrios.

Una ambulancia del Hospital de San Patricio del Chañar a cargo de la Dra. Medina los asistió y luego los trasladaron hacia ese nosocomio por prevención y para evaluar mejor sus heridas.

En el lugar también intervinieron bomberos voluntarios de Centenario mediante el móvil autobomba 19.

Mientras asistían a los ocupantes y retiraban el auto de la calzada efectivos policiales de la Comisaría 49 y de Tránsito Villa Obrera se hicieron presentes y la circulación estuvo restringida a un carril por unas horas.

Cabe destacar que en la zona había gran tránsito ya que es feriado y hacen altas temperaturas, por lo cual muchos vecinos se dirigían hacia la zona del lago Mari Menuco.