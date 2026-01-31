¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 31 de Enero, Neuquén, Argentina
AGUAS ABIERTAS

Este sábado se disputará la 10ª edición del Desafío Lago Mari Menuco 2026

Con epicentro en el Yacht Club Neuquén en la villa balnearia se llevará a cabo una nueva edición de la competencia de natación. 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Sabado, 31 de enero de 2026 a las 05:00
El Desafío Lago Mari Menuco, natación en aguas abiertas, se disputará este sábado

La décima edición del Desafío Lago Mari Menuco, se llevará a cabo este  31 de enero de 2026 en el Yacht Club Neuquén, ofreciendo una experiencia inolvidable de natación en aguas abiertas.

Con distancias establecidas de 10 y 5 kilómetros y de 2.500 y 400 metros, la prueba está pensada tanto para nadadores competitivos como para quienes buscan iniciarse en la disciplina. La organización prioriza la seguridad y el disfrute, exigiendo la presentación de una declaración individual y ofreciendo distintas categorías según edad y género. 

La primera prueba competitiva, sobre una distancia de 10 kilómetros realizando tres (3 vueltas) al recorrido con dos puestos de hidratación y nutrición. En tanto, se realizará una segunda prueba competitiva, sobre una distancia de 5 kilómetros metros realizando dos vueltas al recorrido. 

En un  prueba promocional en la modalidad de travesía sobre una distancia de 2.500 metros (1 vuelta). A esta prueba se le aplicarán todos los puntos del presente reglamento, excepto el punto de la Seguridad, referido a elementos de propulsión permitidos. En esta prueba está permitido el uso de aletas.

Finalmente, se realizará una prueba en la modalidad de bautismo de aguas abiertas sobre una distancia de 400 metros. A esta actividad se le aplicarán todos los puntos del presente reglamento excepto el punto de la Seguridad, referido a elementos de propulsión permitidos. En esta prueba está permitido el uso de aletas y algún elemento de seguridad que aumente la flotabilidad del nadador.

