Un operativo de control vehicular en Bariloche terminó con el decomiso de 29 truchas arcoíris capturadas de manera ilegal y con la infracción a cinco personas que se trasladaban en un mismo vehículo sin contar con permisos de pesca habilitantes.

El procedimiento fue llevado a cabo por el Cuerpo de Seguridad Vial de Río Negro en el kilómetro 2049 de la Ruta Nacional 40, durante la mañana del domingo. Allí, efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta Renault Duster para una identificación de rutina.

Al solicitar la documentación, los agentes constataron que ninguno de los ocupantes poseía permiso de pesca vigente. Durante la inspección del vehículo, encontraron 29 truchas arcoíris, además de cuatro tarros con implementos caseros de pesca y una bolsa con cinco kilos de masa preparada para atraer peces.

Ante esta situación, se procedió al secuestro inmediato de las piezas y de todos los elementos utilizados para la actividad, y se labró el acta de infracción correspondiente, dando intervención a la autoridad de pesca provincial.

Desde el Gobierno de Río Negro destacaron que el procedimiento forma parte de los controles destinados a proteger los recursos naturales y combatir la pesca furtiva, una práctica que genera un fuerte impacto ambiental en la región.

“La detección de pescadores ilegales con una importante cantidad de ejemplares demuestra el valor del trabajo policial como herramienta clave para el cuidado de los recursos protegidos”, señalaron fuentes oficiales tras el operativo.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.