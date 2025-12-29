Una tragedia familiar sacudió la frontera entre Paraguay y Argentina el domingo, cuando una lancha en la que viajaban varias personas naufragó en el río Paraná. El incidente ocurrió cerca de la localidad paraguaya de Cerrito, en el departamento de Ñeembucú, y dejó un saldo fatal de tres mujeres argentinas fallecidas.

Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y Nahiara Ailin Maidana Alfaro, esta última menor de edad. Sus cuerpos fueron localizados por la Comisaría 16ª de Cerrito tras un intenso operativo de búsqueda en la zona.

El grupo había partido desde Cerrito con rumbo a Yahapé, en la provincia argentina de Corrientes. Sin embargo, en el kilómetro 1306 del río Paraná, en un área con varias islas, las condiciones climáticas empeoraron abruptamente, complicando la navegación.

Damiano Cano, jefe de la comisaría local, explicó que “se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en el momento del naufragio se registraba una fuerte lluvia con ráfagas de viento”. Además, señaló que la embarcación no era adecuada para navegar en esas condiciones meteorológicas adversas.

En medio del desastre, la Prefectura Naval paraguaya logró rescatar a dos menores con vida: un niño de 11 años y una adolescente de 16, quienes se encuentran estables y fuera de peligro.

Por otra parte, las autoridades mantienen la búsqueda de Roberto Encina, quien viajaba con el grupo y aún continúa desaparecido, lo que mantiene la situación en alerta.