En la madrugada de este martes, personal de la Comisaría 41° detuvo a un delincuente en pleno robo en la intersección de las calles Gatica y Ceferino Namuncurá, en el barrio Don Bosco III, de la ciudad de Neuquén. La denuncia fue recibida por la División Centro de Monitoreo Urbano, que alertó a la policía sobre un sujeto que estaba intentando abrir un auto estacionado en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el ladrón ya se encontraba dentro del vehículo, lo que permitió su inmediata detención preventiva. Durante la intervención, se verificó que no había daños en el rodado, ya que el propietario del auto explicó que había olvidado ponerle el seguro antes de estacionarlo.

A pesar de no haberse producido el robo, el dueño del vehículo decidió radicar la denuncia. Las autoridades continuarán con las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer el hecho. La policía destacó la rapidez con la que se actuó gracias al aviso oportuno del sistema de monitoreo urbano.