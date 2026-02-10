La Jefatura de Gabinete de la provincia de Neuquén incorporó un nuevo secretario de Enlace Institucional, tras la designación de Osvaldo Llancafilo mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa. La medida apunta a fortalecer la articulación política e institucional dentro de una de las áreas estratégicas del Ejecutivo.

El área de Enlace Institucional tiene como misión coordinar las relaciones estratégicas entre el Poder Ejecutivo y diversos organismos públicos y privados, tanto de alcance local como nacional e internacional. Sus funciones incluyen gestionar cooperación, promover la vinculación institucional y asegurar la alineación de políticas en el marco de los objetivos del gobierno provincial.

Además, la secretaría contempla tareas vinculadas a la gestión institucional, entre ellas la definición de objetivos sectoriales y la promoción de la capacitación de recursos humanos. Esta estructura busca consolidar herramientas de planificación y mejorar la eficiencia administrativa en las distintas áreas gubernamentales.

La designación también refuerza el rol de apoyo estratégico que cumple esta dependencia, asistiendo en el diseño de políticas públicas y garantizando que los procesos de formación y capacitación se alineen con los proyectos impulsados por el Ejecutivo. De esta manera, el área actúa como un puente de articulación interinstitucional y contribuye a optimizar la gestión pública provincial.

En cuanto a su trayectoria, Llancafilo inició su carrera como concejal en la ciudad de Neuquén, donde desempeñó funciones legislativas y llegó a presidir el Concejo Deliberante. Luego ocupó cargos en el Ejecutivo provincial, entre ellos subsecretario de Asuntos Públicos, secretario del Interior y Gobiernos Locales y ministro de Gobierno y Educación.

Durante diciembre de 2023, Llancafilo asumió como diputado nacional por la provincia de Neuquén, completando la banca dejada por Figueroa. Ocupó ese cargo hasta diciembre de 2025, consolidando una amplia experiencia política que ahora se integra nuevamente al gabinete provincial.