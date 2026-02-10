La separación entre María Susini y Facundo Arana desató una ola de especulaciones sobre la vida sentimental del actor, especialmente en relación con Gabriela Sari. La actriz, que actualmente se encuentra en Mar del Plata participando en la obra El Secreto, compartió un video en sus redes sociales que parece confirmar la existencia de un posible romance.

Durante su estadía en la ciudad balnearia, Sari se aloja en un hotel cuyo diseño está inspirado en la vida de la artista mexicana Frida Kahlo. En el material audiovisual que publicó, destacó una frase pintada en la pared que dice: “Enamorate de ti, de la vida y luego de quien tu quieras”, un mensaje que muchos interpretan como un reflejo de su situación emocional actual.

Las publicaciones que dejan lugar a la duda

Esta publicación no pasó desapercibida y generó gran repercusión, incluso dentro del círculo cercano de la actriz, provocando reacciones inmediatas en los medios. Consultado sobre estos rumores, el periodista Rulo Schijman expresó con sorpresa: “Estoy sorpresa”.

Gabriela Sari publica mensaje que sugiere romance con Facundo Arana

Por su parte, Facundo Arana ha optado por el silencio ante las versiones que lo vinculan afectivamente con Sari. El actor prefirió compartir en sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a su padre, fallecido hace algunos años, evitando así alimentar las especulaciones sobre su vida sentimental.

Cabe recordar que en una entrevista previa, Gabriela Sari se refirió al difícil momento que atravesaba Arana tras su ruptura con Susini, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, sus recientes publicaciones en Mar del Plata han reavivado las dudas y mantienen viva la intriga en el ámbito del espectáculo nacional.