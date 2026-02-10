Se esperan condiciones climáticas extremas para este martes, con vientos fuertes y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 100 km/h. La advertencia fue emitida por la Dirección Provincial de Protección Civil, que anticipó un fenómeno asociado a un frente frío que ya comenzó a ingresar a la provincia desde ayer. En entrevista con La Mañana de la Primera por AM550, Carlos Cruz, Director Provincial de Protección Civil, brindó detalles de las condiciones meteorológicas que se prevén para hoy.

"Desde ayer prácticamente tenemos el ingreso de un frente frío", comentó Cruz, quien explicó que este sistema traerá consigo un marcado descenso de las temperaturas y, lo más preocupante, vientos complejos. Para este martes, se esperan vientos permanentes de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían oscilar entre los 90 y 100 km/h. Sin embargo, el funcionario advirtió que en algunas zonas del centro de la provincia, las ráfagas podrían superar los 110 o incluso los 120 km/h, especialmente por la tarde.

"Estamos haciendo mediciones y en toda la franja del centro de la provincia nos marcan ráfagas superiores a 110, 120 km/h para lo que es la tarde, principalmente de hoy", detalló Cruz.

Además de los fuertes vientos, el frente frío traerá períodos de lluvias intensas. Cruz informó que en la región de los Lagos, desde Junín de los Andes hasta Villa La Angostura, se esperan lluvias que podrían llegar a los 25 mm, lo que representa un riesgo adicional, especialmente para la circulación en las rutas de la zona. "En algún interín de la tarde podemos tener alguna formación de tormentas aisladas entre las 16 y las 18", comentó, haciendo referencia a las posibles condiciones adversas en sectores como Aluminé y Villa Pehuenia.

Estas lluvias y tormentas, combinadas con las intensas ráfagas de viento, generarán un día complejo y peligroso para la provincia. "Es un combo de frente frío que trae viento entre 90 a 100 km/h con ráfagas que pueden afectar seriamente la transitabilidad y las condiciones de seguridad en las rutas", agregó Cruz.

Suspensión de actividades y precauciones

Dada la gravedad de la situación, la Secretaría de Emergencia emitió recomendaciones para la población. Cruz señaló que se promueve la suspensión de todas las actividades al aire libre, tanto culturales como deportivas, en las jurisdicciones locales. Además, se suspendieron las clases en las escuelas rurales de la provincia debido a las condiciones extremas que se esperan.

"Es un día muy complejo, como comentaba, donde tenemos viento, formación de tormentas aisladas y lluvias que van a condicionar seguramente lo que es la transitabilidad y el comportamiento de la ciudadanía", explicó Cruz.

Las autoridades solicitaron a la población evitar la circulación tanto en rutas nacionales como provinciales y no estacionar bajo árboles o estructuras susceptibles a caídas por el viento.

Cruz también hizo hincapié en la importancia de seguir las recomendaciones de los organismos oficiales: "Es un día muy peligroso y tenemos que extremar los cuidados. La gente está acostumbrada a los vientos patagónicos, pero este tipo de ráfagas pueden pasar de 60 a 110 km/h en cuestión de minutos, lo que puede generar situaciones complejas".

Cortes de electricidad y transporte interrumpido

Además de los riesgos para la circulación, las ráfagas también podrían causar cortes de suministro eléctrico en diversas zonas de la provincia. "Es importante tener linternas y otros dispositivos cargados por si hay cortes de energía", recomendó, destacando que las fuertes ráfagas podrían afectar tanto los bienes como el entorno.

El impacto de las condiciones climáticas también se extenderá al transporte interprovincial. Cruz anticipó que los servicios de colectivos podrían ser interrumpidos o reprogramados debido a la peligrosidad de las ráfagas, especialmente durante la noche. "Seguramente a partir de la tarde y noche se interrumpirán algunos servicios de transporte interprovincial debido al riesgo de las ráfagas cercanas a los 100 km/h", señaló el director de Protección Civil.

Pronóstico para los próximos días

Aunque el martes será el día de mayores complicaciones, las condiciones no mejorarán de inmediato. "Tenemos una semana de bajas temperaturas y vientos fuertes, y recién el sábado se espera un aumento de las temperaturas", indicó Cruz. Para el miércoles, se espera una ligera disminución en la intensidad de los vientos, aunque estos seguirán rondando entre los 60 y 70 km/h.

La situación mejorará a partir del jueves por la tarde, con una disminución de las precipitaciones y un leve descenso en la intensidad del viento, aunque las condiciones seguirán siendo frías y ventosas.