Dos jóvenes fueron detenidos en Córdoba por la muerte de su bebé de tres meses, luego de que desde el ámbito médico se confirmara que el niño ingresó a un hospital con muerte cerebral y que las lesiones que presentaba despertaron fuertes sospechas sobre su entorno familiar.

El hecho ocurrió en la ciudad de Marcos Juárez, donde un hombre de 24 años y una mujer de 18 trasladaron el domingo al bebé a un centro de salud local debido a una lesión de extrema gravedad. Por el delicado cuadro, el niño fue derivado primero al hospital regional de la ciudad y luego al Hospital de Niños de Córdoba.

Allí, los profesionales confirmaron que el bebé presentaba muerte cerebral, situación que activó los protocolos médicos y judiciales correspondientes. Ante este diagnóstico, se dio aviso inmediato a la Justicia provincial, que comenzó a investigar las circunstancias en las que el menor llegó al centro de salud.

Según trascendió, el cuadro no tenía posibilidad de recuperación neurológica, por lo que finalmente se tomó la decisión médica de desconectar al bebé, lo que derivó en su fallecimiento.

Con el avance de la causa, el fiscal de Marcos Juárez, Fernando Epelde, ordenó la detención de ambos padres y dispuso la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte y el origen de las lesiones. De acuerdo al parte policial, la pareja quedó imputada por el delito de homicidio calificado por el vínculo, mientras continúa la investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.