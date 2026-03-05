La mujer que abandonó a su bebé recién nacido en una calle de Merlo fue identificada y detenida en las últimas horas, tras una rápida investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos.

El dramático hallazgo ocurrió este martes cerca de las 11:20, cuando una vecina del barrio Rivadavia que se dirigía a su trabajo advirtió que una bolsa en la vereda se movía. Al acercarse, descubrió que en su interior había un bebé y comenzó a pedir ayuda desesperadamente.

El recién nacido estaba dentro de una bolsa plateada, similar a las utilizadas para ropa, y presentaba el cordón umbilical aún sin cortar y manchas de sangre en el cuerpo. No tenía pañal y vestía un buzo con capucha y un pantalón de polar en mal estado.

“Lo primero que hicimos fue darle aire porque no sabíamos si estaba vivo”, relató una de las vecinas que participó del rescate. Otra mujer se acercó con una manta para cubrirlo mientras aguardaban la llegada de la policía y la ambulancia.

Efectivos del Comando de Patrullas de Merlo trasladaron al bebé al sanatorio San Juan Bautista, donde quedó internado en observación. Fuentes oficiales confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Tras el rescate, la zona fue preservada para realizar las pericias correspondientes. En paralelo, los vecinos aportaron grabaciones de cámaras de seguridad al Grupo Táctico Operativo de la Policía Bonaerense. Ese material fue clave para reconstruir los movimientos previos al abandono.

Con esas imágenes y otros elementos recabados, los investigadores lograron determinar que la madre del bebé, una mujer de 32 años, habría dado a luz en su vivienda y luego lo dejó en la vía pública.

La mujer fue detenida y quedó imputada por el delito de abandono de persona. La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón, que continuará con las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.