El fútbol cordobés atraviesa horas de profundo dolor. Elizabeth Triveri, hincha de Instituto de Córdoba, falleció este miércoles luego de permanecer 12 días internada tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la tribuna del estadio.

El episodio ocurrió en la previa del encuentro ante Atlético Tucumán, en el sector de la platea preferencial del estadio Juan Domingo Perón, en barrio Alta Córdoba. Mientras aguardaba el inicio del partido, la mujer se descompensó y cayó en su ubicación, lo que activó de inmediato el protocolo sanitario.

Personal médico presente en el estadio inició maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos. Tras lograr estabilizarla, fue trasladada de urgencia al Sanatorio Francés, donde permaneció internada en estado delicado.

Pese a los esfuerzos del equipo de salud, su cuadro se agravó con el correr de los días y finalmente se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó un fuerte impacto entre socios, hinchas y dirigentes de la Gloria, que durante casi dos semanas siguieron con preocupación la evolución de su estado y enviaron mensajes de apoyo a la familia.

La tragedia vuelve a poner en primer plano la importancia de los protocolos médicos en los espectáculos deportivos, en una jornada que dejó al fútbol en silencio y a Alta Córdoba de luto.