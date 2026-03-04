La Legislatura neuquina rechazó la designación de Tamara Zabalegui como jueza de Primera Instancia con destino al Colegio de Jueces en lo Civil, Comercial y de Minería de la ciudad de Neuquén.

El pliego había sido elevado por el Consejo de la Magistratura de Neuquén, luego de que la candidata obtuviera el primer lugar en el orden de mérito del concurso.

La designación no reunió los votos necesarios: 22 diputados y diputadas de los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Neuquén Federal, JxC-UCR, Juntos, Avanzar y PTS-FIT-U votaron en contra, mientras que 8 legisladores de Democracia Neuquén, Cumplir, UxP y Arriba Neuquén acompañaron el pliego.

Debate sobre el rol legislativo

Antes de la votación, el diputado Darío Martínez (UxP) destacó el resultado obtenido por la candidata en el concurso y planteó la necesidad de fundamentar los votos negativos en este tipo de designaciones.

Por su parte, el diputado Claudio Domínguez (MPN) argumentó que el análisis parlamentario no se limita al orden de mérito, sino que incluye la evaluación del perfil de cada postulante. “Es el perfil que nosotros buscamos para un cargo”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado Francisco Lépore (Avanzar) defendió el rol institucional de la Legislatura en el proceso de designación de magistrados y remarcó que la Cámara tiene la facultad de evaluar cada pliego de manera independiente, en el marco del diseño constitucional vigente.

La sesión comenzó a las 10.30, contó con la participación de 34 legisladores y fue presidida por la vicepresidente primera, a cargo de la presidencia, Zulma Reina.

Tomaron estado parlamentario los proyectos del Poder Ejecutivo

Las iniciativas del Poder Ejecutivo de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, de exámenes toxicológicos para personal del sistema de salud público y privado que se desempeñe en áreas críticas y el régimen de acompañamiento educativo para deportistas podrán ser tratadas en la comisión de Desarrollo Humano y Social. En tanto, la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones podrá hacer lo propio con la normativa de Código de Procedimiento Minero y el régimen de regalías y tasas de fiscalización minera.

Por su parte, los legisladores que conforman la comisión de Producción podrán debatir el régimen de protección y recuperación de tierras productivas y en Educación comenzará la discusión sobre el proyecto que crea la Universidad Provincial de las Artes y la Cultura. De igual modo, la comisión de Asuntos Laborales se encuentra habilitada para discutir el plan de protección integral para prevenir y erradicar la violencia ejercida contra trabajadores del sistema de Salud.

Declaraciones de interés

En otro orden, el cuerpo votó las declaraciones de interés legislativo a favor del proyecto cinematográfico “Zona de contacto” -N° 4392-; el Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca, que se realizará del 6 al 8 de marzo en Zapala -N° 4393 ; el evento denominado Estado de Derecho, Desarrollo y Debida Diligencia, que se realizará el 18 de marzo en la ciudad de Neuquén -N° 4394-; la 17° edición de la Fiesta del Telar, que se realizará el 7 y 8 de marzo en Cajón Chico -N° 4395-; la realización del Campus de entrenamiento deportivo para atletas en silla de ruedas y el 4°Open COPAR Internacional de la Patagonia - Neuquén 2026, que se realizará del 16 al 21 de marzo en la ciudad de Neuquén -N° 4396-; y la Vendimia Neuquina 2026, que se realizará en marzo en las regiones del Alto Neuquén, Comarca, Vaca Muerta y Confluencia -N° 4397-.

La sesión comenzó a las 10.30, contó con la participación de 34 legisladores y fue presidida por la vicepresidente primera de la Cámara, a cargo de la presidencia, diputada Zulma Reina.