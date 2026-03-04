En una nueva defensa de su programa económico, Javier Milei afirmó que “cada vez que bajamos impuestos, bajamos la inflación y desregulamos, estamos devolviendo la propiedad privada”, al visitar el Centro de Monitoreo de Visa Argentina.

El mandatario sostuvo que la inversión privada es clave para dinamizar la economía y aseguró que la llegada de nuevas apuestas empresariales al país responde al rumbo adoptado por su gestión. “La inversión fomenta la competencia, resultando en mejores servicios y, en última instancia, en beneficio para todos los consumidores”, expresó.

Durante su exposición, Milei volvió a reivindicar el rol del mercado y subrayó que “el sector privado es el único generador de riqueza”, al tiempo que calificó al “capitalismo de libre empresa como el invento más revolucionario jamás creado por el hombre”.

El Presidente destacó la decisión estratégica vinculada a Prisma, Upay y Texpert por parte de Visa, y señaló que esa movida apunta a fortalecer la infraestructura de pagos digitales en la Argentina, incorporar tecnologías como tokenización y autenticación biométrica y acelerar soluciones innovadoras tanto para consumidores como para comercios.

“Estamos hablando de algo que, directa o indirectamente, le va a mejorar la vida a los argentinos”, sostuvo. En esa línea, explicó que cuando el dinero circula de manera más eficiente y con menores costos, más personas pueden realizar transacciones, acceder a financiamiento y participar de la actividad económica.

Milei insistió en que desregular y abrir la economía abarata el traspaso de dinero, mientras que “regular y cercenar el comercio lo encarece al añadir incertidumbre intertemporal”. Según planteó, el camino elegido por su gobierno apunta a generar reglas claras y previsibilidad para el sector privado.

“Celebramos que Visa haya apostado por la Argentina, como ya lo han hecho otras grandes empresas desde que asumimos el gobierno e implementamos las primeras medidas a favor del libre mercado”, remarcó. Y agregó que ese tipo de inversiones solo se concretan en un contexto favorable para la iniciativa privada.

También destacó el trabajo del Ministerio de Desregulación y del Ministerio de Economía, áreas que —según indicó— están enfocadas en crear las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la actividad privada.

En el tramo más enfático de su discurso, Milei volvió sobre uno de los ejes centrales de su ideario: la propiedad privada. “Suena abstracto, pero cada vez que bajamos impuestos, cada vez que bajamos la inflación y cada vez que desregulamos, estamos restaurando la propiedad privada”, afirmó.

Y fue más allá al definir a los impuestos como “el robo directo, como el ladrón estacionario que es el Estado”, una frase que volvió a sintetizar su postura crítica sobre el tamaño y el rol del sector público.

Finalmente, el Presidente reiteró que su objetivo es que el país recupere lo que definió como “su época dorada”, con respeto implacable por la propiedad privada y reglas claras para invertir.