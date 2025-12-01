Un procedimiento policial se llevó adelante este lunes en Loncopué, donde personal de la Comisaría 26° ejecutó una orden de allanamiento en una vivienda ubicada sobre Avenida Padre Mascardi. La intervención se enmarca en una investigación por supuestas estafas, supervisada por el Ministerio Público Fiscal y con participación del fiscal asignado a la causa.

El procedimiento tuvo como fin reunir evidencia digital y documental vinculada a la investigación. Según fuentes oficiales, el allanamiento fue dispuesto para fortalecer la recolección de elementos posibles de análisis forense.

Secuestro de dispositivos electrónicos y documentación clave

Durante el operativo, el personal policial secuestró teléfonos celulares, una computadora portátil, memorias y pendrives. También se incautó una riñonera con documentación, tickets y comprobantes, que fueron registrados bajo cadena de custodia para resguardar su validez como evidencia.

Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal para futuras pericias. Tras concluir la diligencia, la persona investigada fue demorada, notificada de la imputación y sometida al protocolo de identificación policial.

Investigación en curso

La causa continúa bajo lineamientos del Ministerio Público Fiscal mientras se aguardan los resultados técnicos sobre los dispositivos secuestrados. Las autoridades no descartan nuevas medidas investigativas.