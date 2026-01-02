Un grave episodio de violencia alteró la tranquilidad de los festejos de Año Nuevo en Neuquén en el sector conocido como Huertas Comunitarias, cuando una disputa vecinal terminó con dos hermanos heridos por disparos. El ataque ocurrió en la madrugada de este jueves, sobre la calle Picún Leufú, a las 3:15, cuando un conflicto entre vecinos escaló hasta el uso de armas de fuego.

La policía local, tras recibir alertas por disturbios en la zona, se dirigió rápidamente al lugar y encontró a dos jóvenes baleados. El primer afectado, un hombre de 23 años, había recibido un disparo en la zona pélvica. Fue trasladado al hospital Castro Rendón, donde fue atendido y dado de alta pocas horas después, a las 6:30 de la mañana.

Sin embargo, su hermana, de 25 años, sufrió una herida mucho más grave, con un disparo en el hombro izquierdo que habría afectado la zona cervical. A medida que avanzaba el día, se esperaba que fuera intervenida quirúrgicamente para extraer el proyectil que aún permanece en su cuerpo.

Detuvieron al vecino

El presunto autor de los disparos fue identificado como un hombre de 53 años, vecino directo de las víctimas. El sujeto fue detenido poco después del ataque y llevado a la Comisaría Tercera. Durante el allanamiento realizado en su vivienda, se encontró una réplica exacta de una pistola 9 mm de aire comprimido y un sistema DVR que graba imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.

El arma de fuego utilizada en el ataque no fue localizada. A pesar de la gravedad del hecho, el hombre fue liberado tras ser notificado de las actuaciones judiciales, aunque se le impusieron medidas cautelares de restricción de contacto con las víctimas.

Conflicto de vieja data

Aunque las razones exactas del enfrentamiento no fueron confirmadas, las autoridades sospechan que el ataque podría haberse originado por un conflicto prolongado entre los vecinos, que se habría intensificado debido a la ingesta de alcohol durante la celebración de Año Nuevo. Las primeras investigaciones sugieren que la disputa podría estar relacionada con ruidos molestos o el uso de pirotecnia, situaciones que habrían generado malestar entre los habitantes del vecindario.

El caso sigue bajo investigación

La investigación continúa, aunque fue dificultada por la falta de colaboración por parte de los vecinos, quienes, aunque aportaron algunos indicios, temen involucrarse formalmente en el proceso. La policía trabaja en la recopilación de más pruebas y declaraciones que puedan esclarecer lo ocurrido, mientras se espera poder localizar el arma utilizada en el ataque.