En el marco de los controles de alcoholemia realizados por la Municipalidad de Neuquén durante la madrugada y mediodía del 1° de enero, el subsecretario de Medio Ambiente y Control de Tránsito, Francisco Baggio, brindó detalles sobre los resultados y las situaciones más relevantes que se registraron. Si bien la cantidad de alcoholemias positivas fue relativamente baja, hubo un caso que destacó por su peligrosidad.

Según Baggio, en diálogo con La Primera Mañana por AM550, durante los operativos se registraron un total de 14 alcoholemias positivas, un número que, aunque bajo, es significativo dada la gran circulación vehicular y el movimiento de personas en la jornada de Año Nuevo. Sin embargo, uno de los casos sobresalió por la peligrosidad de la situación.

“Uno de los conductores tenía un nivel de alcohol en sangre de 2,21 gramos, lo que es extremadamente alto. Este hombre se quedó dormido al volante, con el auto en marcha, en plena calle Río Negro y Democracia. Fue una situación muy riesgosa, ya que el vehículo estaba obstruyendo el paso y el conductor no reaccionaba a los intentos de los agentes para despertarlo”, explicó el funcionario.

El caso fue particularmente complejo, ya que, además de la alta graduación alcohólica, el hombre estaba durmiendo en medio de la calle, lo que generó un riesgo significativo para él y para los demás conductores. "Nos costó despertarlo y hacerle el control de alcoholemia. Finalmente, el resultado fue el que esperábamos, y el vehículo fue secuestrado, mientras que se le retuvo la licencia al conductor", agregó Baggio.