Un trágico siniestro vial ocurrido en la mañana de este lunes volvió a teñir de luto a la Ruta Nacional 22. El hecho se registró a primera hora del día, a la altura de la localidad de Darwin, y tuvo como consecuencia la muerte de un joven motociclista de 26 años, quien falleció en el lugar a raíz del violento impacto.

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió alrededor de las 8.30, en el kilómetro 1007 de la Ruta 22, en un sector conocido como la salida de la curva de Darwin. Allí, una motocicleta de baja cilindrada colisionó de manera semi frontal con un automóvil que circulaba por la zona.

La víctima fue identificada como Mario Oscar Navarro, de 26 años, domiciliado en Darwin. El joven conducía una moto 110 cuando, por motivos que aún se intentan establecer, impactó contra un Chevrolet Prisma.

En el automóvil viajaba una familia proveniente de la provincia de Neuquén, que se dirigía desde Zapala hacia Las Grutas. En total se trasladaban cuatro adultos y un niño, quienes resultaron ilesos y no requirieron atención médica.