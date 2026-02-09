¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

BOXEO INTERNACIONAL

Gino "El Áspero" Godoy cayó por puntos en Países Bajos

El nativo de Centenario perdió ante el local Tony Jas por puntos tras seis asaltos.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 23:58
En el Veka Sportcentrum de Helmont en Países Bajos (ex Holanda) presentó este sábado el boxeador neuquino Gino Natalio Godoy que cayó por puntos ante el crédito local Tony "Diamante Blanco" Jas en un combate que encuadrado dentro de la categoría súperwelters a seis asaltos.

En una pelea pareja en todo su momento, quedó la impresión que el nativo de Centenario había sido superior a su oponente, pero las tarjetas fallaron en favor del europeo.

El patagónico acusó en la balanza 69 kilos 800 gramos, idéntico registro en la balanza para su oponente. Uno de los integrantes del "clan Godoy" con 37 años y tiene un palmares de 37 peleas, 30 ganadas 20 de ellas por nocaut y seis perdidas.

Jas, nativo de Rijswijk, de 27 años tiene un leve recorrido en el box, apenas 7 peleas, todas ganadas y este enfrentamiento ante el argentino -que posee un buen récord- le permitió abrirse posibilidades en el mercado europeo.

Gino y Bruno Godoy, padre e hijo en Países Bajos

