Un incendio desatado pasado el mediodía de este domingo obligó a evacuar el balneario de San Javier, sobre el río Negro, ubicado a unos 30 kilómetros de Viedma luego de que las llamas de una churrasquera ubicada en la infraestructura turística se salieran de control. El viento caluroso reinante favoreció la propagación del fuego hacia un predio aledaño, afectando varias hectáreas de pastizales y una plantación de nueces.

La titular de la comuna de San Javier, Gladys Almuna, confirmó lo sucedido y explicó que la decisión de evacuar el balneario se tomó para evitar inconvenientes mientras se desarrollaban las tareas de los bomberos locales. El operativo contó con el apoyo de dos dotaciones enviadas desde el cuartel central de Viedma, que se sumaron al combate de las llamas en la zona de costa.

Almuna indicó que sólo una persona quedó del otro lado del fuego, aunque aclaró que no corrió riesgo ya que se encuentra cerca del agua. Sin embargo, reconoció que las condiciones climáticas complicaron el trabajo de los brigadistas, dado que el viento en la zona fue intenso durante todo el día

El incendio generó preocupación entre los visitantes y residentes, que observaron cómo el humo cubría parte del balneario. La rápida evacuación permitió despejar el área y garantizar la seguridad de quienes se encontraban disfrutando de la jornada. Las autoridades locales destacaron la importancia de extremar precauciones en espacios recreativos, especialmente en días de altas temperaturas y viento, para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.