Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán este domingo, desde las 20.30, por la edición 60ª del Super Bowl en el estadio Levi's Stadium de Santa Clara, California. El equipo de Massachusetts va por su séptimo título para convertirse en el máximo ganador de la historia, mientras que los de Seattle buscan su segundo anillo y tomarse revancha de la final de 2015.

Los New England Patriots clasificacaron a los playoffs ganando la división este de la AFC con un récord de 14-3 que les permitió enfrentar a Los Angeles Chargers en la Ronda de Comodines, ya que culminaron segundos en la tabla general. Allí se impusieron por 16-3 y luego vencieron 28-16 a los Houston Texans por 28-16 en la Ronda Divisional, para conorarse como campeones de la AFC derrotando 10-7 a los Denver Broncos en un encuentro muy ajustado.

El equipo de Boston, Massachusetts, buscará en California su séptimo título para transformarse en el máximo ganador del Super Bowl en toda la historia, ya que actualmente comparte el primer lugar con 6 campeonatos (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019) junto a Pittsburgh Steelers (1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009).

Por su parte, Seattle Seahawks también finalizó la temporada regular con un récord de 14-3 en la NFC oeste, pero lograron el primer puesto y no tuvieron que disputar la Ronda de Comodines. En la Ronda Divisional aplastaron 41-6 a los San Francisco 49ers y en la Final de Conferencia vencieron a Los Angeles Rams por 31-27.

A lo largo de la historia, los Seahawks se consagraron campeones del Super Bowl en una sola oportunidad, cuando derrotaron 43-8 a Denver Broncos en la edición de 2014. A su vez, un año más tarde estuvieron muy cerca del bicampeonato pero perdieron ante los Patriots 28-24, y en este 2026 buscarán tomarse revancha.