Lucas Ignacio Pires, ex jugador de Almirante Brown de Isidro Casanova, de 29 años, murió tras ser atacado por una botella rota durante una pelea ocurrida en la localidad bonaerense de Rafael Castillo. El hecho ocurrió en las últimas horas en la esquina de las calles Raulíes y Alagón, donde una discusión en plena vía pública escaló hasta derivar en un ataque fatal. De acuerdo a la principal hipótesis que investiga la Justicia, se habría tratado de un conflicto intrafamiliar y el autor del homicidio sería uno de sus hermanos.

Según informaron fuentes policiales, uno de los agresores atacó a Pires con una botella rota, provocándole una herida de extrema gravedad en el antebrazo derecho. Familiares y vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner, pero pese a los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida, ya que el corte habría comprometido una arteria.

Tras el crimen, efectivos de la Comisaría Segunda Sur, junto a personal de la DDI y del área de Inteligencia Criminal, realizaron distintos operativos en la zona para dar con los responsables del ataque.

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, titular de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza, quien investiga las circunstancias del hecho y avanza en la identificación de los autores, analizando imágenes de cámaras de seguridad que habrían registrado la secuencia completa del asesinato. Según trascendió, dos de los hermanos de la víctima tendrían antecedentes penales.