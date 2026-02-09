El inicio de la semana en Neuquén no trae sorpresas. El viento vuelve a marcar el ritmo de los días y el calor se acomoda como compañero incómodo. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), habrá ráfagas intensas durante casi toda la semana y temperaturas elevadas en los valles, con un leve impasse el miércoles antes de que el termómetro vuelva a subir.

Ráfagas que no aflojan

En la ciudad de Neuquén, el lunes arranca con cielo parcialmente nublado y viento del oeste con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. La temperatura irá de los 18 a los 32 grados.

El martes el panorama será similar, pero con más intensidad. Las ráfagas podrían alcanzar los 68 km/h durante la tarde. El cielo estará mayormente despejado a parcialmente nublado y la máxima rondará los 31 grados.

El promedio semanal de las ráfagas se moverá cerca de los 50 km/h. Es decir, el viento no será un episodio aislado, sino una presencia constante.

Miércoles: un alivio corto

A mitad de semana llegará una leve baja en la temperatura. El miércoles se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 29, con viento moderado y ráfagas de hasta 50 km/h. No se prevén precipitaciones significativas.

Será el día más estable, aunque lejos de ser calmo.

Jueves y viernes: vuelve el combo

El jueves el cielo estará despejado a parcialmente nublado y la temperatura volverá a subir. La máxima podría alcanzar los 33 grados, con viento moderado del oeste.

El viernes regresará el viento con más fuerza. Las ráfagas podrían superar los 65 km/h, con máximas que llegarán a los 34 grados. No se descartan chaparrones aislados, aunque la probabilidad de lluvia es baja.

Centro y norte: calor sostenido

En el centro de la provincia predominará el cielo despejado a parcialmente nublado y viento del oeste. Las máximas oscilarán entre 26 y 33 grados, con mínimas de 12 a 18. Hacia mitad de semana podría sentirse el ingreso de aire más fresco, aunque de manera temporaria.

En el norte, las jornadas serán cálidas durante el día y más frescas por la noche. Las máximas podrían alcanzar los 30 grados y las mínimas bajar hasta los 10.

Cordillera: inestabilidad y viento fuerte

La región cordillerana tendrá mayor variabilidad. Entre martes y miércoles se esperan períodos de nubosidad, lluvias y posibles nevadas en sectores altos. Las máximas estarán entre 12 y 20 grados, con mínimas cercanas a 0 en zonas elevadas.

El martes será el día más intenso en cuanto a viento, con ráfagas que podrían llegar a los 71 km/h.

Recomendaciones ante el viento

Ante este escenario, se recomienda evitar salir durante las ráfagas más fuertes, asegurar objetos sueltos, no refugiarse debajo de estructuras inestables y conducir con precaución. También es clave mantenerse hidratado, proteger ojos y vías respiratorias del polvo y no encender fuego.

La semana avanza con un patrón claro: el viento no se toma descanso y el calor insiste. El miércoles dará una tregua breve, pero el jueves y viernes volverán a combinar ráfagas y temperaturas altas. En Neuquén, el clima vuelve a jugar fuerte.