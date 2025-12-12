En la previa a las fiestas, una propuesta solidaria vuelve a tomar fuerza en Neuquén capital: “Navidad sin vanidad”, un gesto comunitario que busca acompañar a personas en situación de calle con una comida preparada especialmente para la noche del 24.
La iniciativa es impulsada por el padre Diego María Canale y Radio Departamento Minas, a través del trabajo de José Pablo, quienes lograron reunir más de 2 millones de pesos, monto que permitirá la compra de 20 chivitos para la cena. A esa cifra se suman las donaciones recibidas: 14 chivitos y corderos adicionales.
En total, serán 34 animales los que se cocinarán y compartirán frente a la Catedral de Neuquén, donde voluntarios y vecinos se reunirán para acompañar a quienes más lo necesitan.
El reconocido chef Moncho Vázquez se sumará a la propuesta para coordinar la preparación, junto a un grupo de colaboradores dispuestos a trabajar desde temprano para que todo esté listo en la noche de Navidad.
