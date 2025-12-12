Un cruce que escaló en segundos

La publicación de Cristina Kirchner sobre el dato inflacionario de noviembre desencadenó una de las réplicas más duras del último tiempo. La exmandataria había puesto en duda la sostenibilidad del plan económico del Gobierno y comparado indicadores actuales con los de sus gestiones. Minutos después, la respuesta de Patricia Bullrich irrumpió con violencia política y un tono que generó indignación en redes y en todo el arco político.

Bullrich escribió:

“Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”.

El mensaje completo de Bullrich que encendió la polémica

La senadora no se limitó a un solo ataque. En su publicación, amplió sus críticas con comparaciones económicas explícitas y acusaciones directas:

“Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno. Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo.”

También apuntó contra la expresidenta por su reacción al actual rumbo económico:

“En apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes. Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando. No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía.”

Qué dijo Cristina Kirchner sobre el 2,5% de inflación

La exvicepresidenta había reaparecido con un mensaje en X:

“Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%”, seguido de una larga enumeración de medidas que, según señaló, explican la baja en el índice: recortes en salarios, jubilaciones, obra pública, recursos provinciales, un “nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares”, la “ayuda de Trump” y endeudamiento del ministro Luis Caputo.

Cristina también preguntó:

“¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”

Y comparó la inflación actual con la de 2015:

“La inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”

La grieta, recargada y sin filtros

La exmandataria acompañó su publicación con críticas a dirigentes opositores de aquel momento —“Los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre)”— y defendió políticas implementadas durante sus gestiones, como “los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina” y programas como Conectar Igualdad.

La reacción de Bullrich amplificó la tensión política, desatando un nuevo capítulo de acusaciones cruzadas y dejando al descubierto el nivel de confrontación que domina la escena pública.