El Ministerio de Salud de Río Negro activó el protocolo sanitario en Cipolletti ante la detección de un presunto caso de sarampión en un niño. La medida se tomó de manera preventiva, en coordinación con el hospital local y el área de Epidemiología provincial.

El caso sospechoso fue reportado esta semana y se encuentra bajo análisis clínico y epidemiológico. Según se informó, el menor fue atendido tras presentar síntomas compatibles con sarampión, entre ellos fiebre, erupciones cutáneas, congestión y tos. Luego de la consulta médica, el caso fue notificado al sistema de salud pública, se tomaron las muestras correspondientes y se puso en marcha el protocolo nacional para enfermedades febriles exantemáticas (EFE). Mientras se espera la confirmación o el descarte desde los laboratorios de Viedma, los equipos sanitarios ya iniciaron acciones en territorio. Se dispuso el aislamiento del paciente, junto con el seguimiento de sus contactos estrechos.

Desde el sistema de salud se indicó que se trata de una acción preventiva, en cumplimiento de los protocolos nacionales para enfermedades de notificación obligatoria. El objetivo es evitar la posible propagación del virus y garantizar la atención adecuada del paciente.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en personas no vacunadas. Ante esta situación, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de verificar los esquemas de vacunación, especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes.

El Ministerio de Salud recordó que la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, forma parte del Calendario Nacional y está disponible de manera gratuita en todos los centros de salud. Se solicitó a la comunidad estar atenta a los canales oficiales de información y consultar ante la aparición de síntomas como fiebre alta, erupciones en la piel, tos o conjuntivitis.