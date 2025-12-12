Este viernes a partir de las 18:00, Boca Juniors llevará adelante su tradicional festejo por el Día del Hincha en la Bombonera, una celebración instaurada en 2012 que ya forma parte del calendario del club. La jornada lúdica se vive en un contexto de incertidumbre respecto al futuro del director técnico Claudio Úbeda, tras la reciente eliminación en semifinales del Torneo Clausura frente a Racing.

El entrenador, conocido como el “Sifón”, aún no definió su continuidad en el club. Está pendiente una reunión con el presidente Juan Román Riquelme y el vicepresidente Marcelo Delgado, quienes serán los encargados de tomar la decisión final. Aunque se esperaba que este encuentro se realizara el jueves durante la final del Trofeo de Campeones de Reserva en Banfield —donde Boca salió campeón—, Úbeda no asistió al partido y la charla quedó postergada.

Antes del duelo con Racing, Úbeda parecía asegurado en su cargo, pero la derrota y algunas decisiones tácticas, como el cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos y la falta de reacción para revertir el resultado, generaron críticas tanto desde la hinchada como en el seno de la dirigencia. En este sentido, Riquelme evaluaba ofrecerle continuidad para la Copa Libertadores 2026, aunque Marcelo Delgado fue más cauteloso y comentó que la dirigencia estaba “evaluando si Úbeda seguía o no.”

La reunión decisiva entre el presidente y el entrenador se concretará entre este viernes y durante el fin de semana, definiendo así el rumbo del proyecto futbolístico para el próximo año.

Cómo serán los festejos por el Día del Hincha

La Bombonera abrirá sus puertas a las 17:00 para recibir a los fanáticos que celebran esta fecha especial para la institución. El evento promete una jornada de alegría y unión en el emblemático estadio xeneize.

Boca bicampeón en Reserva

El club también celebra el éxito de su equipo de Reserva, que se consagró campeón del Torneo Proyección tras vencer a Gimnasia (LP) en una final disputada en el estadio Florencio Sola. El partido terminó 2-2 en 120 minutos y se definió en penales. Además, ayer el equipo disputó y ganó el Trofeo de Campeones ante Vélez, campeón de la primera parte del año, con un marcador de 2-0 en el mismo escenario.