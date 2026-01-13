Este lunes por la tarde, un hombre fue detenido en un minimercado de avenida Raúl Soldi, en el oeste de la ciudad de Neuquén, después de ser reconocido por los dueños como el mismo cliente que había robado en el lugar en una ocasión anterior. Los propietarios, al identificarlo, lo retuvieron hasta que llegó la Policía, que se encargó de la detención.

Según contaron los dueños del local, el hombre había sido captado por las cámaras de seguridad durante el robo previo, lo que les permitió reconocerlo cuando volvió al comercio. Al ver que las características del cliente coincidían con las de la filmación, decidieron actuar de inmediato y retenerlo hasta que llegaron las autoridades.

La Policía, al llegar al minimercado, identificó al detenido, un hombre de 34 años, y tras constatar que no tenía lesiones, procedió con su detención en presencia de un testigo. Gracias a la rápida acción de los propietarios y la intervención de la Policía, el hecho pudo ser esclarecido y el ladrón no logró escapar sin consecuencias.