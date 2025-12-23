Una joven de 19 años fue apuñalada con un cuchillo carnicero por otras dos agresoras en un comercio del barrio Sarmiento de la ciudad de Centenario. El violento episodio ocurrió este lunes por la noche, cerca de las 21, en una fiambrería ubicada en la esquina de Estados Unidos y Perú. Según informó el comisario inspector Marcos Mazzone, en diálogo con Pancho Casado por La mañana es de la Primera por AM550, la víctima fue dada de alta e identificó a las atacantes como "las hermanas Pino".

Según registraron las cámaras de seguridad, las agresoras ingresaron al local con cascos colocados y mientras una tomaba a la víctima, la otra se encargó de lesionarla. Las heridas fueron debajo de la axila derecha y le provocaron una importante pérdida de sangre.

Las dos mujeres salieron corriendo y escaparon en una motocicleta en la cual habían llegado.

La empleada fue asistida por una compañera y otro joven, le realizaron un torniquete para que no se desangrara mientras era cargada en la camioneta de un vecino y llevada al Hospital Natalio Burd. En pocos minutos arribaron efectivos policiales de la Comisaría 52. Más tarde, la mujer lesionada fue derivada al Hospital Castro Rendón donde fue evaluaba, pero según fuentes oficiales se encuentra fuera de peligro. "Gracias a dios podemos decir que se encuentra bien y ya le dieron el alta", señaló el comisario.

Las agresoras escaparon con el cuchillo tipo carnicero que utilizaron, esto se pudo apreciar en cámaras de seguridad. Según trascendió la víctima recibía amenazas constantemente en las últimas semanas y se investiga si quienes la agredieron podrían tener relación con ello.

Según el comisario, las agresoras “tienen antecedente del rubro narcomenudeo”. Y añadió: “Están identificadas y la investigación avanza rápidamente”.