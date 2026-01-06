Escapaba de las llamas con su perro, después de haber pasado la jornada ayudando a los brigadistas a combatir el incendio forestal en Puerto Patriada. Cargó lo que pudo en su viejo Renault 11 y emprendió la huida hacia El Bolsón. Pero nunca llegó: en plena madrugada, el vehículo de Adolfo Mariscurrena impactó de frente contra otro auto en Las Golondrinas. El hombre murió en el acto. Su perro sobrevivió y quedó junto al cuerpo, en una escena que estremeció a todos los que llegaron al lugar.

Horas antes de la tragedia, Mariscurrena había sido parte de la resistencia contra el incendio que devora los bosques de Puerto Patriada. Con una pala en mano, se sumó como voluntario para acompañar a brigadistas y vecinos en la batalla desigual contra las llamas. El humo, el calor y el cansancio no lo detuvieron: quería aportar, quería defender su tierra.

Pero el avance del fuego fue implacable. La decisión de autoevacuarse se volvió inevitable. Adolfo cargó pertenencias, subió a su perro y se lanzó a la ruta, buscando escapar del infierno que se expandía a cada minuto.

El choque que quebró la madrugada

La huida terminó en tragedia. A las 05:40, en el kilómetro 1910 de la Ruta 40, el Renault 11 chocó de frente contra un Volkswagen CorssFox en el que viajaba una pareja rumbo a Trelew. El impacto fue brutal, seco, definitivo.

El impacto ocurrió antes de las 6 de la mañana sobre la Ruta 40, entre un VW CorssFox y un Renault 11

La pareja sobrevivió, aunque con heridas graves. Fueron trasladados de urgencia a centros de salud de la Comarca Andina. La fiscal Débora Barrionuevo y el funcionario Natanel Abad encabezaron las primeras diligencias, ordenando entrevistas y relevamiento de cámaras para reconstruir el recorrido de los vehículos.

Cuando los rescatistas llegaron, se encontraron con una imagen que nadie olvidará: el perro de Mariscurrena, ileso, permanecía junto al cuerpo sin vida de su dueño. No se movió, no se alejó. La fidelidad en estado puro, en medio de la tragedia.

Ese detalle estremecedor se convirtió en símbolo del drama cordillerano: un hombre que dio todo por ayudar, que intentó salvar lo poco que tenía, y que encontró la muerte en la ruta mientras huía con su compañero inseparable.

El accidente no puede leerse aislado. Es parte de un escenario mayor: el incendio forestal que arrasa Puerto Patriada y mantiene en vilo a toda la Comarca Andina. La cordillera vive horas de angustia, con brigadistas exhaustos, vecinos evacuados y rutas convertidas en corredores de emergencia.