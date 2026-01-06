Un grave choque sacudió la madrugada de este martes en la Ruta Nacional 40, a la altura de Las Golondrinas, en cercanías de El Bolsón. Dos vehículos protagonizaron un choque frontal con una persona fallecida, al menos dos heridos de consideración y el tránsito totalmente interrumpido mientras trabajan los equipos de emergencia.

Desde las primeras horas del día, la calma habitual de la Comarca Andina se vio quebrada por el estruendo del impacto. El siniestro ocurrió cerca de las 6 de la mañana, en la intersección con la calle Los Cipreses a la altura del kilómetro 1910, un punto conocido por el intenso tránsito de vecinos y transportistas. La violencia del choque fue tal que los automóviles quedaron destrozados sobre la calzada, obligando a un operativo inmediato de rescate y asistencia.

En el lugar, personal de Protección Civil de Lago Puelo y efectivos policiales desplegaron un dispositivo de emergencia. Los heridos fueron atendidos en el sitio y luego trasladados al centro de salud más cercano, debido a la gravedad de las lesiones. La escena, marcada por la desesperación y el trabajo contrarreloj de los equipos médicos, dejó en evidencia la fragilidad de la seguridad vial en la región.

Como consecuencia del siniestro, la Ruta Nacional 40 permanece cortada en su totalidad. Se implementaron desvíos preventivos y se solicita a los conductores evitar la zona o circular con extrema precaución. El corte, que se mantiene mientras se realizan las pericias y tareas de limpieza, afecta directamente la rutina de quienes dependen de esta vía para trasladarse entre localidades.