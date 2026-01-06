El ingreso de viento desde el oeste trajo consigo una densa capa de humo proveniente de los incendios forestales en Epuyén, en la provincia de Chubut. Según informaron desde el Parque Nacional Lanín, este fenómeno afectará principalmente a la región cordillerana de Río Negro y Neuquén, y con menor intensidad a la zona del Alto Valle.

El viento de oeste favorece el desplazamiento de las columnas de humo hacia las localidades vecinas, lo que podría generar una disminución de la visibilidad y causar molestias en la población, especialmente durante ciertas horas del día.

A pesar de que la presencia de humo es notoria, desde el parque aclararon que no se registraron nuevos focos de incendio en la zona como consecuencia de la tormenta eléctrica que azotó la región el lunes.

Medidas preventivas

Los organismos de emergencia instaron a la comunidad a mantener la calma y tomar precauciones, especialmente las personas con problemas respiratorios, adultos mayores y niños. Entre las recomendaciones se destaca evitar realizar actividades al aire libre, mantener las puertas y ventanas cerradas y ventilar los hogares solo cuando las condiciones del aire lo permitan.

A pesar de la presencia de humo, las autoridades señalaron que no existe, por el momento, un riesgo inminente de que el fuego avance hacia zonas pobladas. El monitoreo de la situación se mantiene de manera constante en coordinación con los equipos de brigadistas que están combatiendo los incendios en la zona de Epuyén.

El gobierno provincial, en colaboración con los equipos de emergencias locales y nacionales, mantiene un monitoreo permanente de la situación para evaluar los posibles riesgos y tomar decisiones oportunas en caso de que la situación se agrave. Las autoridades siguen trabajando para contener los incendios y minimizar su impacto en las comunidades cercanas.