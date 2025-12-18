Ciberdelincuentes realizaron “la mayor filtración de datos personales del país”, al exponer en la Dark Web un amplio documento de una empresa que contaba con bases de datos personales, de entidades públicas, bancarias y con información sensible de los ciudadanos.

Según el escrito al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, a través del periodista especializado Maximiliano Firtman, los mismos malvivientes publicaron actualizaciones de noviembre de 2025 bajo el título “Una filtración de datos de Sudamérica Data expone más de 1 TB de registros argentinos”.

En el subsitio de la web, publicaron: “Sudamérica Data es una empresa que vende informes detallados sobre personas y empresas en Argentina. Fue clausurada por un tribunal en 2023, pero continuó operando bajo el nombre de ‘Work Management’. Es una plataforma ampliamente utilizada por las fuerzas del orden para obtener información”.

En la descripción más detallada, mencionaron al propietario de la compañía, un "miembro activo de la masonería argentina y tiene contactos que le proporcionan las bases de datos que vende, así que supongo que es buena idea exponerlo”.

A modo de venta del contenido, explicaron: “La filtración incluye el código fuente de sus sitios web, aplicaciones internas y bases de datos con información sensible de ciudadanos argentinos. Probablemente más de 1 TB”.

En una descripción exhaustiva, los ciberdelincuentes especificaron: “Base de datos de ciudadanos argentinos de AFIP o ARCA (60.000.000 registros); base de datos de propiedad de automóviles de DNRPA (75.000.000 registros); bases de datos de ANSES (Laboral 2024, Laboral 2025) que contienen teléfonos, correos electrónicos, direcciones, salarios, relaciones laborales, etc. de los ciudadanos (176.000.000 registros); bases de datos de jubilados y personas que reciben subsidios estatales”.

Asimismo, enfatizaron que también se incluye una “base de datos de teléfonos celulares de los ciudadanos incluye empresas (100.000.000 registros); millones de direcciones de correo electrónico recopiladas para campañas de marketing Usuarios y datos internos”.

A esto, Firtman lo denominó como “la mayor filtración de datos personales del país” y, en diálogo con Noticias Argentinas, el comunicador sostuvo: “Según lo que dice el propio delincuente que lo publica, los datos parecen coincidir con una empresa llamada Sudamérica Data, que es un tipo de Veraz para pedir informes crediticios”.

“Por tanto, tienen su base de datos, pero también aparecen fuentes, cuyo origen es claramente ilegal. No se trata sólo del teléfono de alguien, también está la central de deudores del Banco Central. Hay información privada como la proveniente del registro de propiedad automotor que cuenta con toda la base de datos completa, ya sea por patente, DNI, titular u otro factor. Así como cuenta con información que sale de ARCA o de ANSES”, añadió el periodista.

“También se encuentran sueldos, declaraciones juradas presentadas de cargas sociales que incluyen a las actualizaciones de octubre y a algunas cosas de noviembre. Esta empresa actuaba de recolectora de bases de datos múltiples o compraba la información. Desconozco el origen, pero luego vendía la información a empresas”, continuó Firtman.

En esa línea consideró: “En cuanto a los ciberdelincuentes, no sé qué motivo tienen para divulgar esta información porque no tiene un pedido de rescate, que habitualmente se llama ransomware. Es simplemente información filtrada, pública en la dark web”.

El comunicador advirtió “Cualquiera que tiene acceso a esto lo puede descargar. Lamentablemente en redes sociales, hay un importante número de personas que aseguró que ya lo descargó y que comprobó que la información está”. “Lo considero un tema grave por el tipo de información y porque además está actualizada. Hay datos que nunca se habían filtrado hasta ahora”, concluyó el periodista.