La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo decisivo a días de las fiestas. La Justicia intervino para ordenar cómo pasarán Navidad y Año Nuevo sus hijas, Francesca e Isabella, luego de que las partes no lograran alcanzar un acuerdo por fuera de los tribunales.

El delantero del Galatasaray tenía previsto regresar a la Argentina con la intención de compartir las celebraciones con sus hijas. Sin embargo, compromisos deportivos de último momento modificaron el esquema inicial que contemplaba que las menores pasaran Nochebuena y Navidad junto a su madre, lo que derivó en un nuevo conflicto legal.

Ante la imposibilidad de diálogo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, una situación que arrastran desde hace más de un año, las abogadas del futbolista acudieron al juez de familia para solicitar una definición clara sobre cómo se repartirían las fiestas, evitando así nuevos enfrentamientos.

La información fue confirmada este jueves 18 de diciembre por Paula Varela en Intrusos (América TV). Según detalló la periodista, Lara Piro, una de las letradas de Mauro Icardi, confirmó que el magistrado resolvió que Francesca e Isabella pasen el 24 y 25 de diciembre con su padre.

En tanto, el fallo también estableció que el 31 de diciembre y el 1 de enero las niñas estarán junto a Wanda Nara, respetando así un esquema equitativo de reparto de las celebraciones, aunque en un orden inverso al que se había hablado inicialmente entre los representantes legales.

La decisión judicial responde a un pedido puntual del futbolista, quien explicó que el Galatasaray le informó que deberá disputar un partido muy cerca de Año Nuevo, lo que complicaría seriamente su viaje a la Argentina en esas fechas clave.

En el planteo ante la Justicia también se había solicitado, como alternativa, que las menores pudieran viajar a un lugar neutral para compartir alguna de las fiestas con su padre. Este pedido se relacionó con la negativa de la mediática a que las niñas ingresen a Estambul por temor a que sean retenidas allí.

Finalmente, el juzgado se expidió y le dio la razón a Mauro Icardi, a pesar de la resistencia de Wanda Nara. Así, la Navidad tendrá un marco legal definido, aunque el conflicto familiar entre ambos continúa lejos de resolverse.