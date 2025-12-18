La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, informóa los líderes europeos durante una cumbre en Bruselas que la firma de un acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur se pospondrá hasta enero, aunque sin adelantar una fecha específica, indicaron fuentes diplomáticas citadas por la agencia de noticias AFP.

Una fuente europea dijo a la agencia española EFE que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, estados miembros de Mercosur, habían sido "informados" de la decisión de no celebrar la votación mañana viernes, como inicialmente estaba previsto, y habrían mostrado su acuerdo. El voto en el seno del Consejo de la Unión Europea y la posterior firma tendrían lugar a "principios de enero". Esto descarta la idea de Brasil de sellar el acuerdo este sábado 20 de diciembre.

La Comisión Europea quería que el pacto, que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, quedara listo esta semana, pero el plan se vio trastocado después de que Italia se sumara a Francia para exigir un aplazamiento, con el fin de buscar mayor protección para el sector agrícola. El texto lleva un cuarto de siglo en negociación y con él los europeos podrían exportar vehículos y maquinaria a los países del Mercosur.

Los países sudamericanos, por su parte, verían facilitado el ingreso de productos como la carne, el arroz, la miel o la soja al mercado europeo, donde son más competitivos. Esto ha generado protestas en Europa, especialmente de agricultores, que incluso este jueves se congregaron en Bruselas para expresar su rechazo al acuerdo comercial, generándose escenas de violencia en torno al barrio donde se encuentran las instituciones europeas.

La precondición para el viaje de los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea a Brasil para la firma este sábado era que los gobiernos dieran su visto bueno por mayoría cualificada (un 55 por ciento de los países que representen a un 65 por ciento de la población europea), una cifra casi imposible dado el rechazo frontal de Francia y las dudas de última hora de Italia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había dicho al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que está "dispuesta" a firmar el acuerdo "tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores" y pidió al mandatario brasileño "unos días" para resolver si apoyará el pacto ante "problemas políticos con los agricultores" de su país.

Guentes: EFE, AFP